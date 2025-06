Vijay Rupani Dies: केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम का अहमदाबाद विमान दुर्घटना में हुआ निधन

Highlights गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने विमान दुर्घटना में रूपाणी के निधन की पुष्टि की केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, अपने परिवार से मिलने के लिए इस फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे पूर्व सीएम दुर्घटना के स्थान को देखते हुए मृतकों की संख्या में काफी वृद्धि हो सकती है

अहमदाबाद: केंद्रीय मंत्री और गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुरुवार को पुष्टि की कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 के अहमदाबाद से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होने से मरने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी अपने परिवार से मिलने के लिए इस फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे। इस त्रासदी में उनकी भी मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।" मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह स्थिति का आकलन करने के लिए अहमदाबाद रवाना हो गए हैं।

BREAKING: BJP Leader CR Patil confirms the death of former Gujarat CM Vijay Rupani in the Air India plane crash in Ahmedabad. Offers condolences to the departed soul.



Rest in peace, Rupani ji. 🙏🏻 pic.twitter.com/PX6oAnRhNm