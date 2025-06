"भगोड़ा कहो..., चोर नहीं", अपने खिलाफ लगे आरोपों पर विजय माल्या ने दिया करारा जवाब

Vijay Mallya News:भारतीय दिग्गज बिजनेसमैन विजय माल्या हाल ही में दिए अपने एक बयान की वजह से फिर से चर्चा में हैं। मशहूर यूट्यूबर राज शमनी को दिए इंटरव्यू में माल्या ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर बात की। 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारत में वांछित विजय माल्या ने कहा कि भारत में निष्पक्ष सुनवाई होगी तो मैं वापस आने के बारे में सोचूंगा।

माल्या ने कहा, "मार्च (2016) के बाद भारत न जाने के लिए मुझे भगोड़ा कहें। मैं भागा नहीं, मैं पहले से तय यात्रा पर भारत से बाहर गया था। ठीक है, मैं उन कारणों से वापस नहीं लौटा, जिन्हें मैं वैध मानता हूं, इसलिए यदि आप मुझे भगोड़ा कहना चाहते हैं, तो कहें, लेकिन 'चोर' कहां से आ रहा है... 'चोरी' कहां से है।"

किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख ने भारत से अपने विवादास्पद प्रस्थान, कानूनी लड़ाई, अपनी एयरलाइन के पतन और 'चोर' कहे जाने पर अपनी समस्या को संबोधित किया।

विजय माल्या 2016 से यूके में रह रहे हैं। भारत वापस आने के विवाद पर उन्होंने कहा, "अगर मुझे भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का आश्वासन मिलता है, तो आप सही हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता।"

जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या वे निष्पक्षता के आश्वासन के तहत भारत लौटेंगे, तो माल्या ने जवाब दिया, "अगर मुझे आश्वासन मिलता है, तो निश्चित रूप से, मैं इस बारे में गंभीरता से सोचूंगा।"

उन्होंने एक अन्य प्रत्यर्पण मामले में यूके हाई कोर्ट ऑफ अपील के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों की हिरासत की स्थिति यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 3 का उल्लंघन करती पाई गई थी। माल्या ने कहा, "इसलिए उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता है।" साक्षात्कार के दौरान माल्या द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारत सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। किंगफिशर एयरलाइंस के पतन पर पुनर्विचार करते हुए, माल्या ने कहा कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट एक प्रमुख ट्रिगर था।

उन्होंने शमनी से कहा,"क्या आपने कभी लेहमैन ब्रदर्स के बारे में सुना है? क्या आपने कभी वैश्विक वित्तीय संकट के बारे में सुना है, है न? क्या इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा? बेशक, इसका असर हुआ। "हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। पैसा रुक गया। यह सूख गया। भारतीय रुपये के मूल्य में भी गिरावट आई।"

माल्या के अनुसार, उन्होंने पुनर्गठन योजना के साथ तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा, "मैं श्री प्रणब मुखर्जी के पास गया... और कहा कि मुझे एक समस्या है। किंगफिशर एयरलाइंस को आकार घटाने, विमानों की संख्या में कटौती करने और कर्मचारियों की छंटनी करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इन उदास आर्थिक परिस्थितियों में परिचालन करने का जोखिम नहीं उठा सकता।"

How did my good friend #vijaymallya buy @royalchallengers.bengaluru team in the @iplt20 I created. Hear from the man himself. He was the first person to support me making the #ipl blindly. Also was its biggest sponsor and has since day one been its most loyal ardent fan and… pic.twitter.com/Z7XInCSBrg