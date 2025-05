तुर्किये के सेब और सूखे मेवों का आयात रोककर 'राष्ट्र प्रथम' का रुख अपनाया?, मुख्यमंत्री फडणवीस ने व्यापारियों को किया सलाम, देखिए वीडियो

Highlights समर्थन करने वाले देशों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। सेब और अन्य उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। 'राष्ट्र प्रथम' की इस स्वाभाविक भावना का स्वागत करता हूं।

पुणेः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को पुणे के व्यापारियों की सराहना की, जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन के विरोध में तुर्किये से सेब और सूखे मेवों का आयात रोककर 'राष्ट्र प्रथम' का रुख अपनाया। तुर्किये द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत के हमलों की आलोचना करने के बाद पुणे के एपीएमसी बाजार में फल व्यापारियों ने तुर्किये से आने वाले सेब और अन्य उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया। मैं उन सभी व्यापारियों को बधाई देता हूंस जिन्होंने तुर्किये से आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राष्ट्र प्रथम' हमारा रुख होना चाहिए। पहलगाम में हत्याओं की साजिश रचने वालों को ही नहीं बल्कि उनका समर्थन करने वाले देशों को भी सबक सिखाने की जरूरत है।

#WATCH | Maharashtra: Following Türkiye's support for Pakistan amid recent tensions with India, the Spice and Dry Fruits Association of Pune has decided to boycott imports of apricots and hazelnuts from Türkiye.

#WATCH | Pune, Maharashtra: Following Turkey's support for Pakistan amid recent tensions with India, Apple traders in Pune say they have decided to boycott Turkish apples



Suyog Zende, an apple trader at Pune's APMC market, says, "We have decided to stop buying apples from…"