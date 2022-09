Video: हल्ला बोल रैली में राहुल गांधी की फिसली जुबान, आटा को लेकर कही यह बात, हुए ट्रोल

Highlights हल्ला बोल रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान फिसल गई है। वे महंगाई को लेकर बोल रहे थे तभी वे आटे की माप को गलत बोल दिए। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान का क्लिप खूब वायरल हो रहा है।

Rahul Gandhi Aata Viral Video: रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जुबान फिसल गई है। उन्होंने भाषण के दौरान आटा को लेकर ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनके बारे में मीम्स वायरल होने लगी है।

आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में आज हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में कांग्रेस के कई नेताओं ने हिस्सा भी लिया था।

There was a slip of tongue by Rahul Gandhi ji while talking about Atta.



Rahul Gandhi corrected it immediately pic.twitter.com/MSkOg87J58