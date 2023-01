वीडियो: स्पाइसजेट की दिल्ली-हैदराबाद फ्लाइट में दो यात्रियों ने केबिन क्रू साथ की बदसलूकी, एयरलाइंस ने विमान से उतारा

Highlights एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों ने केबिन क्रू को 'परेशान' किया दोनों यात्रियों को विमान से उतर जाने को कहा गया और उन्हें सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया

नई दिल्ली: स्पाइसजेट की दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट SG-8133 पर दो यात्रियों द्वारा केबिन क्रू से बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। यात्रियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण उन्हें विमान से उतार दिया गया। एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि यात्री ने केबिन क्रू को 'परेशान' किया। दोनों यात्रियों को विमान से उतर जाने को कहा गया और उन्हें सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया।

"23 जनवरी, 2023 को, स्पाइसजेट के वेट-लीज्ड कोरेंडन विमान को SG-8133 (दिल्ली-हैदराबाद) संचालित करने के लिए निर्धारित किया गया था। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान, एक यात्री ने अनुचित तरीके से व्यवहार किया, केबिन क्रू को परेशान किया। चालक दल ने इसकी सूचना पीआईसी और सुरक्षा कर्मचारियों को दी। इस घटना के स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा, उक्त यात्री और एक सह-यात्री, को उतार दिया गया और सुरक्षा दल को सौंप दिया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस घटना का वीडियो साझा किया है। जिसमें यात्री क्रू मेंबर्स से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH | "Unruly & inappropriate" behaviour by a passenger on the Delhi-Hyderabad SpiceJet flight at Delhi airport today



The passenger and & a co-passenger were deboarded and handed over to the security team at the airport pic.twitter.com/H090cPKjWV