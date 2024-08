VIDEO: 'बीजेपी ने आरजी कर विरोध स्थल पर अश्लील डांस का आयोजन किया', TMC ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप

Highlights वीडियो में एक लड़की स्टेज पर किसी बंगाली सॉन्ग में डांस करती हुई दिखाई दे रही है जबकि मंच पर लगे एक पोस्टर पर "हम आरजी कर के लिए न्याय चाहते हैं" लिखा है हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के इस आरोप का खंडन किया है

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें एक लड़की स्टेज पर डांस करती हुई दिखाई दे रही है और बैकग्राउंड में बंगाली गाना बज रहा है। मंच पर लगे एक पोस्टर पर "हम आरजी कर के लिए न्याय चाहते हैं" लिखा हुआ देखा जा सकता है।

वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी सांसद ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "घृणित! यह कथित तौर पर बंगाल में भाजपा द्वारा आयोजित 'आरजी कर के लिए विरोध प्रदर्शन' से है। क्या यही भाजपा का 'महिलाओं का सम्मान' करने का विचार है?" उन्होंने आगे कहा, "भयानक भाजपाई महिला-द्वेषियों ने राजनीतिक एजेंडे के लिए विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया, जबकि उन्हें पीड़िता या किसी भी महिला की कोई चिंता नहीं है।"

साकेत गोखले के पोस्ट के तुरंत बाद, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सोशल मीडिया हैंडल ने टीएमसी नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि गोखले द्वारा साझा किया गया वीडियो एक "पूजा पंडाल" का है और इसका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है।

𝐒𝐢𝐜𝐤𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠! This is allegedly from a “protest for RG Kar” organized by BJP in Bengal. Is THIS BJP’s idea of “respecting women”? Creepy BJP misogynists hijacked a protest for political agendas with ZERO concern for the victim or any woman. pic.twitter.com/Pb8NTEJHfe

गोखले पर निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा गया, "यह तब होता है जब ममता बनर्जी गैर-बंगाली भाषी ट्रोल्स को राज्यसभा में नामित करती हैं, जो बांग्ला पढ़ या लिख ​​नहीं सकते। कोई भी पृष्ठभूमि पढ़ सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से 'पूजा पंडाल' लिखा है। इसका भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है।"

पोस्ट में आगे लिखा गया है, "ऐसे वीडियो जारी करना आरजी कर बलात्कार और हत्या पीड़िता की स्मृति का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। टीएमसी और कांग्रेस दोनों के ट्रोल ऐसे घिनौने वीडियो पोस्ट करके उसकी गरिमा को ठेस पहुँचाने में लगे हैं। यह ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों के विरोध को कमज़ोर करने के लिए 'टीएमसी टूलकिट' है। उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।"

This is what happens when Mamata Banerjee nominates non Bengali speaking trolls to the Rajya Sabha, who can’t read or write Bangla.



One can read the backdrop. It clearly says ‘Puja Pandal’. It has nothing to do with the BJP.



Floating such videos is nothing but an insult to the… pic.twitter.com/p6w61BnzEu