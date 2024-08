Thane road rage incident: SUV ने दूसरी कार को दो बार मारी टक्कर; 4 घायल, वायरल हुआ वीडियो, देखें

Highlights ठाणे के बदलापुर-अंबरनाथ रोड पर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना एक कैमरे में कैद हुई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक मां और बच्चा फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर बैठे थे। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो समूहों के बीच झड़प का नतीजा थी।

ठाणे के बदलापुर-अंबरनाथ रोड पर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना एक कैमरे में कैद हुई। एक काली टाटा हैरियर एसयूवी को एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर को दो बार टक्कर मारते हुए देखे जाने के बाद कम से कम चार लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब एक मां और बच्चा फॉर्च्यूनर की पिछली सीट पर बैठे थे। पुलिस के मुताबिक, यह घटना दो समूहों के बीच झड़प का नतीजा थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। घटना के एक वीडियो में व्यस्त सड़क पर काली एसयूवी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारते हुए दिखाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। काली एसयूवी कुछ दूरी तय करने के बाद रुकती है, पलटती है और फिर सफेद एसयूवी से टकराती है। कुछ तमाशबीनों को भी मारा गया और कुछ मीटर तक घसीटा गया।

इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को मुंबई में दो लोगों द्वारा एक रोड रेज घटना में दो पुजारियों पर हमला किया गया था। यह घटना तब हुई जब एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने पुजारियों के स्कूटर को टक्कर मार दी। वे लोग गिर गए और उनके पैरों में चोटें आईं। विरोध करने पर मोटरसाइकिल चालक ने उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट करने के बाद वहां से चला गया।

कुछ मिनट बाद तीन अन्य लोग उनकी ओर दौड़ते हुए आए और पुजारियों पर लाठियों और चाकुओं से हमला कर दिया। तीनों ने भीड़ भरी सड़क पर पुजारियों पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया, जबकि आसपास खड़े लोग भयभीत होकर यह सब देख रहे थे। घटना का एक वीडियो रविवार को वायरल हो गया, जिसके बाद कांदिवली पुलिस ने दोनों पुजारियों से संपर्क किया और उनके बयान दर्ज किए।

