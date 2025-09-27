वीडियो में तमिलनाडु के करूर में टीवीके रैली में बोलते हुए विजय पर चप्पल फेंकी गई, जो सुरक्षा गार्ड को लगी
वीडियो में दिख रहा है कि रैली के लिए मौके पर जमा हुई भारी भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता पर उस समय चप्पल फेंकी जब वह एक बस के ऊपर से भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे।
तमिलनाडु: तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख और मेगास्टार विजय की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि रैली के लिए मौके पर जमा हुई भारी भीड़ में से एक अज्ञात व्यक्ति ने अभिनेता पर उस समय चप्पल फेंकी जब वह एक बस के ऊपर से भारी भीड़ को संबोधित कर रहे थे।
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर "@tntalksofficial" द्वारा शेयर किया गया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विजय रैली के दौरान हाथ में माइक लिए बोल रहे हैं और बस के चारों ओर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा है। वह बस की छत से भीड़ को संबोधित कर रहे थे। अचानक, बस की छत पर मौजूद गार्डों ने कुछ अजीब देखा।
விஜய் மீது செருப்பு வீச்சு— TNTalks (@tntalksofficial) September 27, 2025
கரூரில் விஜய் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அவர் மீது மர்மநபர் ஒருவர் செருப்பை வீசியதால் பரபரப்பு#tvklive#TVKVijay#VijayCampaign#TVKCampaign#TamilagaVettriKazhagam#Ungavijaynavaren#உங்கவிஜய்நாவரேன்#tvkkarur#karurpic.twitter.com/j0ziJVj66Y
उन्होंने देखा कि भीड़ में से एक व्यक्ति विजय पर चप्पल फेंक रहा था, लेकिन सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया और अभिनेता को लगने से बचा लिया। अभिनेता का मुँह उस तरफ था जहाँ से चप्पल उन पर फेंकी गई थी। अभिनेता पर चप्पल फेंकने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया और भीड़ की पकड़ में आए बिना ही मौके से भाग निकला।
सौभाग्य से, सुरक्षाकर्मियों की सतर्कता के कारण विजय को इस अपमान से बचा लिया गया। हालाँकि, कार्यक्रम स्थल पर एक दुखद घटना घटी, जिसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए।
खबर है कि मौके पर भारी भीड़ जमा होने के कारण भगदड़ मच गई। खबरों के अनुसार, मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिकारियों को भीड़ के कारण बेहोश हुए लोगों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।