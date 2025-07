VIDEO: कथित मराठी न बोलने पर शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालक को पीटा

पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ताओं द्वारा एक ऑटो-रिक्शा चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे राज्य में सतर्कता-शैली के न्याय और बढ़ते भाषाई तनाव को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। यह घटना शनिवार को विरार रेलवे स्टेशन के पास हुई। व्यापक रूप से प्रसारित फुटेज में, महिलाओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह एक व्यस्त सड़क पर ऑटो चालक को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है।

इसके बाद उसे एक व्यक्ति और उसकी बहन से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके साथ उसने कथित तौर पर पहले दुर्व्यवहार किया था। चालक महाराष्ट्र राज्य से उसकी भाषा, संस्कृति और प्रतीकों का कथित रूप से अपमान करने के लिए माफ़ी भी मांगता हुआ दिखाई देता है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, विरार में रहने वाले प्रवासी ड्राइवर ने मराठी भाषा और प्रमुख मराठी हस्तियों के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हमले से पहले इन टिप्पणियों की एक क्लिप ऑनलाइन सामने आई थी, जिससे राजनीतिक संगठनों और आम जनता के एक वर्ग में आक्रोश फैल गया था।

वीडियो वायरल होने के बावजूद, पुलिस ने अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं होने के कारण मामला दर्ज नहीं किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को कहा, "हमने वीडियो देखा है और इसकी सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष ने हमसे शिकायत नहीं की है।"

Auto driver is beaten by Shivsena and MNS workers for disrespecting the Marathi language...#MarathiNews#marathilanguagerow#Virar#palghar#MBVVpolice@Dev_Fadnavis@DGPMaharashtrapic.twitter.com/mxkPYUES4L