Video: मोरबी हादसे के बाद युद्धस्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की संख्या 134, हादसे के वक्त पुल पर थे 400 लोग

मोरबी: कल तक गुमनामी में रहने वाला गुजरात का मोरबी शहर माच्छू नदी पर केबल पुल टूटने के कारण हुए दर्दनाक हादसे के कारण देश ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से जारी ताजा जानकारी के मुताबित इस हादसे में अब तक कुल 134 लोगों की मौत हो चुकी है।

बीते रविवार शाम से अनवर चल रहा राहत एवं बचाव अब समाप्त होने वाला है। इस बचाव कार्य में राज्य की मशीनरी के अलावा केंद्र की ओर से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम के अलावा सेना और वायुसेना के जवान भी शामिल थे।खबरों के मुताबिक माच्छू नदी के पानी में उतरे हुए गोताखोरों और नावों से लापता लोगों की दूर तक तलाश की गई।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सेना, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा चलाये गये राहत एवं बचाव कार्य का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकते है कि बहुत सारी रेस्क्यू बोट पानी में लापता लोगों को तलाश में लगातार चक्कर लगा रही हैं।

