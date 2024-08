VIDEO Punjab Rains: देखते ही देखते पूरा परिवार नदी में समाया!, एसयूवी बहने से हिमाचल प्रदेश के एक परिवार के 8 लोगों और ड्राइवर की मौत, देखें वीडियो

Highlights पानी से लबालब भरी छोटी नदी से गुजरा, तो वह बह गया। दीपक भाटिया को किसी तरह बचाकर जैजों में सरकारी चिकित्सालय ले गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम तैनात की गई है।

होशियारपुरः पंजाब के होशियारपुर से लगभग 34 किलोमीटर दूर जैजों में रविवार को पानी से लबालब छोटी बरसाती नदी में एक वाहन के बह जाने से एक परिवार के आठ सदस्यों समेत नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लापता हो गए। पंजाब में हुई भारी बारिश के कारण नदी उफान पर है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार के 11 सदस्य स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) चालक के साथ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के मेहतपुर के निकट देहरा से विवाह समारोह में शामिल होने पंजाब के एसबीएस नगर जिले के मेहरोवाल गांव जा रहे थे।

Hoshiarpur, Punjab: Heavy rainfall led to floods sweeping away an Innova car. One passenger was rescued, but ten are missing. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/iB2f5RdrWC