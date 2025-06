VIDEO: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उड़ाया मजाक, पूछा- क्या यह, 'वन नेशन, वन हजबैंड' योजना है?

Highlights मान ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने 'सिंदूर' को मजाक में बदल दिया है उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी से पूछा- क्या यह 'वन नेशन, वन हजबैंड' योजना है? उन्होंन आगे कहा, क्या अब आप (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के नाम का 'सिंदूर' लगाएंगे?

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता भगवंत मान ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने 'सिंदूर' को मजाक में बदल दिया है और पूछा कि क्या यह 'वन नेशन, वन हजबैंड' योजना है। पंजाब के मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे लुधियाना में उपचुनाव से पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'भाजपा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रही है। इन लोगों ने 'सिंदूर' को मजाक में बदल दिया है। वे हर घर में सिंदूर भेज रहे हैं। क्या अब आप (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी के नाम का 'सिंदूर' लगाएंगे? क्या यह 'वन नेशन, वन हजबैंड' (एक राष्ट्र, एक पति' योजना है?'

भाजपा ने हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में सफलता को दर्शाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा की है। यह पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की जवाबी कार्रवाई है जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। इस घोषणा के बाद, कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि भाजपा इस अभियान के तहत हर घर में 'सिंदूर' भेजेगी। प्रेस सूचना ब्यूरो ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत के हमले के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, "ऑपरेशन सिंदूर नाम उनके दिमाग की उपज है। यह राजनीति से प्रेरित है। मैं यह नहीं कहना चाहती थी, खासकर तब जब बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों का दौरा कर रहे हैं और भारत का रुख बता रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रचार के मकसद से पश्चिम बंगाल आए हैं।"

प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के बाद सुश्री बनर्जी ने कहा, "पहले उन्होंने (पीएम मोदी) खुद को चाय बेचने वाला बताया। फिर उन्होंने खुद को गार्ड बताया। अब वे यहां सिंदूर बेचने आए हैं।"

