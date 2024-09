VIDEO: थाने में नेता जी की धमकी पर पुलिसवाले का ठनका माथा, वर्दी फाड़कर दिखाया 56 इंची सीना

सिंगरौली: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो 8 माह पुराना है, लेकिन वह अब जाकर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक पुलिस अधिकारी गुस्से में अपनी वर्दी फाड़ देता है, जबकि कुछ लोग उसे शांत करने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक नेता को भी लोग ठंडा करने का प्रयास करते हैं।

दरअसल, वायरल फुटेज को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि कोतवाली थाने में थानेदार के केबिन में पार्षद पति एक एएसआई को धमका रहा था। साथ ही वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था। यह सुन एएसआई का माथा जोरों से ठनक गया औ वह अपनी वर्दी फाड़कर खुद ही सीना चौड़ा करते हुए तन गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद में कैद हो गई।

वर्दी फाड़ने वाले एएसआई की पहचान विनोद मिश्रा के रूप में हुई है। जबकि धमकी देने वाले नेता की पहचान अर्जुन गुप्ता के रूप में हुई, जो भाजपा नेता और पार्षद पति हैं। दरअसल, थाना क्षेत्र के नाली निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के बाद नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। मामले का हल निकालने के लिए सभी लोग कोतवाली थाने पहुंचे। थाने में विवाद को सुलझाने की चर्चा हो रही थी।

इसी दौरान पार्षद पति अर्जुन गुप्ता ने एएसआई विनोद मिश्रा को धमकी देकर बोला कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, जिस वजह से एसआई ने अपना आपा खो दिया। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ दल पर निशाना साध रही है। एसपी निवेदिता गुप्ता ने थाने का सीसीटीवी फुटेज लीक करने व सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं।

