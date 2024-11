VIDEO: स्कूटी पर ले जा रहे 'प्याज बम' में धमाका, एक की मौत 6 घायल

Eluru Viral Video: दिवाली के जश्न के बीच आंध्र प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। राज्य के एलुरु जिले में दिवाली के पटाखों से भरा बैग ले जा रहे दोपहिया वाहन में विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना गुरुवार को हुई जब दो व्यक्ति दिवाली के पटाखों का एक लोकप्रिय प्रकार 'प्याज बम' ले जा रहे थे।

विस्फोट तब हुआ जब बाइक एक स्थानीय मंदिर के पास एक गड्ढे से टकरा गई, जिससे पटाखों से भरा बैग जमीन पर गिर गया और उसमें विस्फोट हो गया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, विस्फोट की ताकत एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के बराबर थी।

