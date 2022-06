पटना: स्पाइसजेट विमान से निकली चिंगारी का वीडियो आया सामने, बाद में हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Highlights पटना से उड़ान भर रहे स्पाइस जेट के विमान के टेकऑफ करने के बाद हवा में निकली चिंगार उसके बाद एटीसी ने पटना एयरपोर्ट पर अफरातफरी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई लैंडिग से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि विमान से चिंगारी निकल रही है

पटना: दिल्ली के लिए पटना से उड़ान भर रहे स्पाइस जेट के विमान के टेकऑफ करने के बाद हवा में चिंगार निकलने से मची दहशत के बाद विमान को फौरन इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एटीसी ने आदेश दिया, जिसके बाद विमान के कैप्टन ने विमान में सवार क्रू मेंबर समेत मौजूद 185 को सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर लैंड कराया और उस तरह से एक भयानक हादसा होने से टल गया।

जानकारी के मुताबिक विमान के इंजन में आई खराबी का पता उस समय चला जब विमान में सवार यात्रियों ने विमान से चिंगारी को निकलते हुए देखा। जानकारी मिलने के बाद पटना एटीसी में हड़कंप मच गया लेकिन विमान के कैप्टन की सूझबूझ से हुई इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान में सवार यात्रियों के जान में जान आयी।

इस हादसे के बाद अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि विमान से चिंगारी निकल रही है। यह वीडियो इमरजेंसी लैंडिंग के ठीक पहले का बताया जा रहा है।

#PatnaSpiceJetflight: Delhi-bound flight catches fire soon after take off from #PatnaAirport#PatnaNewspic.twitter.com/iWX8nifrRQ