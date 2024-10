VIDEO: 'वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान खड़गे को रखा गया बाहर', बीजेपी का दावा, शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी के वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के दौरान एक दरवाजे से झांकते नजर आए। भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया: “जिस तरह से आज प्रियंका वाड्रा के नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कमरे से बाहर रखा गया... उसी तरह आरक्षण हटाने के बाद राहुल गांधी दलित समुदाय के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित करेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी का इस तरह अपमान कर सकता है, तो कोई कल्पना कर सकता है कि दलित समुदाय के लिए उनके मन में कितनी नफरत होगी।"

भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी खड़गे का कथित रूप से अपमान करने के लिए कांग्रेस पर सवाल उठाया। भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आप कहां थे खड़गे साहब? जब प्रियंका वाड्रा जी वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर रही थीं, तो उन्हें बाहर रखा गया - क्योंकि वह परिवार से नहीं हैं।" इस बीच, सोशल मीडिया पर नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए गए, जिसमें खड़गे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे।

भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मंत्री "झूठ और झूठ का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं।" कांग्रेस नेता प्रणव झा ने कहा, "वायनाड में जो हुआ, जिला मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित किया और कहा कि उनके पास एक नियम है कि एक समय में कमरे में पांच से अधिक लोग नहीं हो सकते। इसलिए आप वीडियो में देख सकते हैं कि वे बारी-बारी से आते हैं - जब दो लोग बाहर जाते हैं या एक व्यक्ति बाहर जाता है, तो दूसरा अंदर आता है ताकि किसी भी समय पांच से अधिक लोग न हों।"

Filing my nomination for the Wayanad by-election today was a moment filled with emotion. The love you’ve shown to Rahul Ji, and now to me, is something I carry with me every step of the way.



Wayanad’s strength lies in its people-their kindness, resilience, and belief in a better… pic.twitter.com/v2rc5lKXFk