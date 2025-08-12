VIDEO: जया बच्चन ने एकबार फिर खोया आपा, सेल्फी ले रहे शख्स को दिया धक्का, आँखें दिखाकर बोलीं- क्या कर रहे हो?

By रुस्तम राणा | Updated: August 12, 2025 16:14 IST2025-08-12T16:14:23+5:302025-08-12T16:14:23+5:30

घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चन उस व्यक्ति को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, "क्या कर रहे हैं आप? ये क्या है?"

नई दिल्ली:समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को एक बार फिर सार्वजनिक रूप से अपना आपा खो दिया, जब उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को धक्का दे दिया। घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चन उस व्यक्ति को धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, "क्या कर रहे हैं आप? यह क्या है?"

बच्चन की साथी सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी समाजवादी सांसद के पास खड़ी दिखाई दीं। जैसे ही बच्चन ने उस आदमी को धक्का दिया, चतुर्वेदी ने मुड़कर इधर-उधर देखा और फिर क्लब की ओर चल दीं।

यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन ने सार्वजनिक रूप से किसी पर निशाना साधा हो। हाल ही में, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस के दौरान, राज्यसभा सांसद ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को उन्हें बीच में टोकने के लिए फटकार लगाई और कहा, "या तो आप बोलें या मैं बोलूँगी।"

राज्यसभा में बच्चन के बगल में प्रियंका चतुर्वेदी बैठी थीं, जिन्हें समाजवादी पार्टी की नेता ने हल्की-फुल्की डाँट भी लगाई। जब बच्चन सत्ता पक्ष से उनके बोलते समय बीच में न बोलने का अनुरोध कर रही थीं, तभी प्रियंका चतुर्वेदी अपने दाहिने हाथ से इशारा करती नज़र आईं। फिर उन्होंने शिवसेना सांसद की ओर मुड़कर कहा, "प्रियंका, मुझे कंट्रोल मत करो।"

पिछले साल जुलाई-अगस्त में, समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा में उस समय नाराज हो गई थीं, जब उच्च सदन के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय 'जया अमिताभ बच्चन' के रूप में कराया था। बता दें कि अभिनेत्री से राजनेता बनीं जया बच्चन ने कई बार पपराज़ी पर भी निशाना साधा है।
 

