VIDEO: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा का विवादित बयान, 'पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ', भाजपा की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया

By रुस्तम राणा | Updated: September 19, 2025 16:06 IST2025-09-19T16:06:47+5:302025-09-19T16:06:47+5:30

आईएएनएस से बात करते हुए, पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति को अपने पड़ोसियों पर केंद्रित होना चाहिए।

VIDEO: Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda's controversial statement, 'I felt at home in Pakistan', draws strong reaction from BJP | VIDEO: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा का विवादित बयान, 'पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ', भाजपा की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया

VIDEO: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा का विवादित बयान, 'पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ', भाजपा की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान में उन्हें "घर जैसा महसूस होता है"। आईएएनएस से बात करते हुए, पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति को अपने पड़ोसियों पर केंद्रित होना चाहिए।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने समाचार एजेंसी को बताया, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसी के साथ संबंधों में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं? वे सभी छोटे हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है, वे सभी कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, और लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक, हिंसा की समस्या है।"

उन्होंने आगे कहा, "बेशक, आतंकवाद की समस्या है, और वह सब मौजूद है। लेकिन अंततः, उस पड़ोस में, एक समान जीन पूल है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मुझे वहाँ घर जैसा महसूस हुआ।" इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने देश के युवाओं से राहुल गांधी का समर्थन करने की भी अपील की। ​​उन्होंने कहा, "इस मौके पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि देश के युवाओं से अनुरोध है कि वे राहुल गांधी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएँ।"

भाजपा ने पित्रोदा और कांग्रेस पर उनके विवादास्पद बयान के लिए निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में 'घर जैसा' महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता, कांग्रेस का चुना हुआ!"

यह पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले इसी साल फरवरी में, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने चीन पर अपने बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

Web Title: VIDEO: Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda's controversial statement, 'I felt at home in Pakistan', draws strong reaction from BJP

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Sam PitrodaCongressPakistanBJPसैम पित्रोदाकांग्रेसपाकिस्तान