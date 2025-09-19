VIDEO: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा का विवादित बयान, 'पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ', भाजपा की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान में उन्हें "घर जैसा महसूस होता है"। आईएएनएस से बात करते हुए, पित्रोदा ने यह भी कहा कि भारत की विदेश नीति को अपने पड़ोसियों पर केंद्रित होना चाहिए।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने समाचार एजेंसी को बताया, "मेरे अनुसार, हमारी विदेश नीति को सबसे पहले अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसी के साथ संबंधों में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं? वे सभी छोटे हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है, वे सभी कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, और लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक, हिंसा की समस्या है।"

उन्होंने आगे कहा, "बेशक, आतंकवाद की समस्या है, और वह सब मौजूद है। लेकिन अंततः, उस पड़ोस में, एक समान जीन पूल है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि मुझे वहाँ घर जैसा महसूस हुआ।" इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने देश के युवाओं से राहुल गांधी का समर्थन करने की भी अपील की। ​​उन्होंने कहा, "इस मौके पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि देश के युवाओं से अनुरोध है कि वे राहुल गांधी की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएँ।"

भाजपा ने पित्रोदा और कांग्रेस पर उनके विवादास्पद बयान के लिए निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "राहुल गांधी के चहेते और कांग्रेस के ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में 'घर जैसा' महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का चहेता, कांग्रेस का चुना हुआ!"

Watch: Indian Overseas Congress chief Sam Pitroda says, "Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighbourhood. Can we really substantially improve relationships with our neighbours?... I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to… pic.twitter.com/DINq138mvW — IANS (@ians_india) September 19, 2025

यह पहली बार नहीं है जब पित्रोदा ने अपने बयानों से विवाद खड़ा किया हो। इससे पहले इसी साल फरवरी में, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख ने चीन पर अपने बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

