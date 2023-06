VIDEO: भारी बारिश से जोखिम में जान, गुजरात में उफनती नदी को जेसीबी की मदद से पार करते लोगों का वीडियो हुआ वायरल, देखें

Highlights कच्छ में एक उफनदी नदी को जेसीबी की मदद से पार करने का वीडियो सामने आया है। बीते दो दिनों से कच्छ में भारी बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

कच्छः गुजरात के कच्छ में जेसीबी की मदद से उफनती नदी को पार करते लोगों का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोग जेसीबी के अगले हिस्से पर सवार होकर जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कच्च क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है।

आईएमडी ने गुजरात में अगले 5 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और नवसारी व वलसाड जिले के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। गुजरात में एमईटी वैज्ञानिक विजिन लाल ने गुरुवार को कहा कि 30 जून को गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। 1 जुलाई से बारिश की रफ्तार धीमी हो जाएगी।

VIDEO | People forced to use a JCB to cross an over-flowing river in Gujarat's Kutch. The region has been receiving heavy rains since the past couple of days. pic.twitter.com/EtfkRSO6rf