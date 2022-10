गुजरातः खेड़ा में गरबा इवेंट पर पथराव करने वालों को पुलिस ने खम्भे में बांधकर पीटा, मंगवाया माफी; वीडियो देख भड़के ओवैसी

Highlights पुलिस ने मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सामने आए वीडियो में पथराव में शामिल लोगों को पुलिसकर्मियों को खंभे में बांधकर पिटाई करते देखा जा सकता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना की है।

अमहदाबादः गुजरात के खेड़ा जिले में गरबा इवेंट पर पथराव करने वाले लोगों को पुलिस द्वारा जनता के सामने खंभे से बांधकर पीटने और हाथ जोड़कर माफी मंगवाने का वीडियो सामने आया है। सोमवार रात अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग जबरन गरबा स्थल पर घुस गए और वहां मौजूद लोगों पर पथराव किया जिसमें छह लोग घायल हो गए थे।

पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। सामने आए वीडियो में पथराव में शामिल लोगों को पुलिसकर्मी बारी-बारी से खंभे के सहारे खड़ा करके उनकी लाठियों से पिटाई कर रहे हैं। पुलिस की पिटाई के दौरान आरोपियों को माफी मांगते सुना जा सकता है।

Everyday there is more evidence of mass radicalisation. Floggings & mob violence by cops have become common. Targeted violence against Muslims is treated as “justice”. This is the reality of Modi’s Vishwaguru/New India/5G/$5 Trillion Ton economy https://t.co/n2rQHy8YOg