VIDEO: टिकट न मिलने से नाराज पूर्व भाजपा मंत्री ने भरी सभा में नायब सैनी से नहीं मिलाया हाथ

Highlights पूर्व भाजपा राज्य मंत्री करण कंबोज, ने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया है वीडियो में वह सीएम नायब सिंह सैनी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं टिकट न मिलने पर कंबोज ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है

Haryana Assembly Elections 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद असंतुष्ट भाजपा नेताओं द्वारा सामूहिक इस्तीफे की खबरों के बीच, एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व भाजपा राज्य मंत्री करण कंबोज, जिन्होंने हाल ही में पार्टी से इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किए जा रहे इस वीडियो में सैनी कंबोज से हाथ मिलाने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सैनी हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। भाजपा ने हरियाणा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची 4 सितंबर को जारी की थी। टिकट न मिलने पर कंबोज ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि वह भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे।

भाजपा नेता ने कहा, "मैं दो निर्वाचन क्षेत्रों- इंद्री और रादौर से चुनाव की तैयारी कर रहा था। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जिसका टिकट 2019 में काट दिया गया था? उन्होंने एक गद्दार को टिकट क्यों दिया? जो व्यक्ति हमें गाली देता रहा, उसे टिकट दिया गया जबकि हम नहीं।" उन्होंने आगे कहा कि "प्रधानमंत्री ने ओबीसी समुदाय को सम्मान दिया है, लेकिन उन्होंने राज्य में ओबीसी को परेशान करने का काम किया है। कार्यकर्ता नाराज हैं। भाजपा ये दोनों सीटें हारेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि वे दोनों सीटें हारें।"

VIDEO | Former Haryana Minister Karndev Kamboj, who had resigned from BJP after being denied party ticket for the upcoming assembly elections, made his displeasure public yesterday when he refused to shake hands with CM Nayab Singh Saini in Yamunanagar.… pic.twitter.com/uhjwBEEWcJ