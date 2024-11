VIDEO: महाराष्ट्र में पूर्व भाजपा सांसद नवनीत राणा की रैली पर भीड़ का हमला, उन पर फेंकी गईं कुर्सियां

Navneet Rana's rally video: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा की अगुवाई में एक चुनावी रैली के दौरान हंगामा हुआ, जहां कुछ लोगों ने उन पर कुर्सियां ​​फेंकी। इस हिंसक हंगामे के बीच राणा बाल-बाल बच गईं। युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदिले के समर्थन में आयोजित रैली में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ लोगों के समूह ने कथित तौर पर कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया।

अफरा-तफरी के बाद राणा पास के पुलिस स्टेशन गए और रैली के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों पर चिंता जताई, जो राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुई थी। अपनी शिकायत में राणा ने दावा किया कि जब वह भीड़ को संबोधित कर रही थीं, तो एक खास समुदाय के कुछ लोगों ने अश्लील इशारे किए और 'अल्लाह हू अकबर' का नारा लगाया। उनके भाषण के तुरंत बाद स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि उन पर कुर्सियाँ फेंकी गईं। उन्हें उनकी सुरक्षा टीम ने सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकाला।

उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने 40-45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, राणा पर कुर्सियाँ फेंकने के आरोपियों के खिलाफ दंगा, अत्याचार और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है।

VIDEO | Maharashtra: A ruckus erupted during the political campaign of BJP leader Navneet Rana (@navneetravirana) in Amravati last night. She has filed a complaint at a local police station. #navneetrana#Maharashtra#Amravatipic.twitter.com/Py0pti9RXu