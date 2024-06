कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम संसद में चक्कर खाकर गिरीं, NEET पेपर लीक के खिलाफ कर रही थी विरोध प्रदर्शन

Parliament Session: कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम शुक्रवार को NEET पेपर लीक का विरोध करने के दौरान सदन में चक्कर खाकर गिर गईं। मिली जानकारी के अनुसार नेताम को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

आपको बता दें कि NEET पेपर लीक को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सदन में विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार चाहती है कि पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो। फिलहाल सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

#WATCH | Congress party's Rajya Sabha MP Phulo Devi Netam being taken away in an ambulance from Parliament after she felt dizzy and fell. She was protesting in the Well of of the House over NEET issue when the incident happened. She is being taken to RML hospital. pic.twitter.com/ljyXgCfuMA