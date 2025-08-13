VIDEO: आवारा कुत्तों के स्थानांतरण आदेश को लेकर पशु प्रेमियों और वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर झड़प, वकील ने एक्टिविस्ट को जड़े थप्पड़
By रुस्तम राणा | Updated: August 13, 2025 16:37 IST2025-08-13T16:37:07+5:302025-08-13T16:37:07+5:30
बढ़ते रेबीज के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए इस आदेश से कुत्ता प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के स्थानांतरण आदेश को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच झड़प हो गई। बढ़ते रेबीज के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए इस आदेश से कुत्ता प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं। 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब बाहर खड़े कुत्ता प्रेमियों और वहां मौजूद वकीलों के बीच झड़प हो गई।
झड़प देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। राहगीरों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है। वायरल क्लिप में एक वकील और कुछ लोग एक-दूसरे का कॉलर पकड़कर आपस में झगड़ते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि, मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े डॉग लवर्स भी वकीलों पर चिल्लाते और गाली-गलौज करते नज़र आए। कथित तौर पर, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच बातचीत के दौरान यह झगड़ा शुरू हुआ। यह मौखिक विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया।
कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ देर बाद कुछ कुत्ता प्रेमी विरोध करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। खूब हंगामा हुआ। एक वकील ने कुछ बोल दिया तो मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस भी थी। उसके बाद इंडिया गेट पर भी प्रोटेस्ट हुआ है।— Prabhakar Kumar Mishra (@PMishra_Journo) August 11, 2025
मतलब यह मामला तुल पकड़ने वाला है! pic.twitter.com/KGRCqbtTWt
आवारा कुत्तों को दूसरी जगह बसाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में पशु अधिकार कार्यकर्ता और कुत्ते प्रेमी इकट्ठा हुए। पशु कल्याण और देखभाल सेवाओं (AWC) ने X पर पोस्ट किया, "हम मतदाता हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। भारतीय संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 51A(g), नागरिकों को वन्यजीवों सहित पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का आदेश देता है।"
सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी एक महिला पशु अधिकार कार्यकर्ता को बस के अंदर पीट रही है। इस घटना का वीडियो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बनाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने बस के अंदर कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी महिला को थप्पड़ों से पीटने लगती है।
We are the voters and we want to practice our constitutional right .The Indian Constitution, particularly Article 51A(g), mandates citizens to protect and improve the environment, including wildlife, and to have compassion for all living creatures— Animal welfare and care services, AWCS foundation (@navneet_AWCS) August 11, 2025
Why should animals suffer for… pic.twitter.com/nA5hDo6kam