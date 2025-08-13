VIDEO: आवारा कुत्तों के स्थानांतरण आदेश को लेकर पशु प्रेमियों और वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के बाहर झड़प, वकील ने एक्टिविस्ट को जड़े थप्पड़

बढ़ते रेबीज के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए इस आदेश से कुत्ता प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के स्थानांतरण आदेश को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच झड़प हो गई। बढ़ते रेबीज के मामलों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों के भीतर आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए इस आदेश से कुत्ता प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता नाराज हैं। 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, तब बाहर खड़े कुत्ता प्रेमियों और वहां मौजूद वकीलों के बीच झड़प हो गई।

झड़प देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। राहगीरों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है। वायरल क्लिप में एक वकील और कुछ लोग एक-दूसरे का कॉलर पकड़कर आपस में झगड़ते नज़र आ रहे हैं। हालाँकि, मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े डॉग लवर्स भी वकीलों पर चिल्लाते और गाली-गलौज करते नज़र आए। कथित तौर पर, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के बीच बातचीत के दौरान यह झगड़ा शुरू हुआ। यह मौखिक विवाद जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया।

आवारा कुत्तों को दूसरी जगह बसाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में पशु अधिकार कार्यकर्ता और कुत्ते प्रेमी इकट्ठा हुए। पशु कल्याण और देखभाल सेवाओं (AWC) ने X पर पोस्ट किया, "हम मतदाता हैं और हम अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। भारतीय संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 51A(g), नागरिकों को वन्यजीवों सहित पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का आदेश देता है।"

सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की एक महिला पुलिसकर्मी एक महिला पशु अधिकार कार्यकर्ता को बस के अंदर पीट रही है। इस घटना का वीडियो एक प्रत्यक्षदर्शी ने बनाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने बस के अंदर कुछ महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी महिला को थप्पड़ों से पीटने लगती है।

