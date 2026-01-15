VIDEO: बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग; सुरक्षाकर्मियों ने पाया काबू

By अंजली चौहान | Updated: January 15, 2026 13:27 IST2026-01-15T13:27:28+5:302026-01-15T13:27:33+5:30

Mayawati PC Video: दमकल उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। मायावती ने मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना हॉल छोड़ दिया।

video BSP supremo Mayawati press conference fire caused by short circuit brought under control by security personnel | VIDEO: बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग; सुरक्षाकर्मियों ने पाया काबू

VIDEO: बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट से लगी आग; सुरक्षाकर्मियों ने पाया काबू

Mayawati PC Video: उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और BSP सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक आग लगने से अफता-तफरी मच गई। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग बुझाने वाले उपकरणों से आग पर काबू पाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। मायावती मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना हॉल से चली गईं।

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की प्रमुख मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में अपनी 70वीं जयंती के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसे पार्टी कार्यकर्ता हर साल जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर उन्होंने जनता को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दीं और कहा कि यह दिन BSP के कल्याणकारी शासन की समीक्षा के लिए समर्पित है।

मायावती ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मौके पर उत्तर प्रदेश में BSP शासन के चार कार्यकालों के दौरान लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ये पहल आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के उलट, BSP ने यह सुनिश्चित किया कि कल्याणकारी उपायों को सिर्फ़ घोषित नहीं किया जाए, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया जाए।

सर्व समाज पर पार्टी के फोकस पर ज़ोर देते हुए, मायावती ने दावा किया कि BSP सरकारों के तहत समाज के विभिन्न वर्गों की जीवन स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों में गरीब मज़दूर, किसान, बेरोज़गार युवा, व्यापारी, महिलाएं, छात्र, मज़दूर, साथ ही दलित, आदिवासी और मुस्लिम सहित धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे।

BSP प्रमुख ने दोहराया कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास उनकी पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के मुख्य सिद्धांत बने हुए हैं।

Web Title: video BSP supremo Mayawati press conference fire caused by short circuit brought under control by security personnel

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :MayawatiMayawati Bahujan Samaj PartyfireViral Videoमायावतीआगवायरल वीडियो