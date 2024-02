Video: एनसीपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार की प्रशंसा की, बोले- 10 तारीख को लूंगा निर्णय

Highlights बाबा सिद्दीकी ने कहा कि अजित पवार जैसे नेता हर समुदाय के साथ खड़े हैं हालांकि, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वह 10 फरवरी को घोषणा करेंगे

मुंबई: कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी में शामिल होने की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की प्रशंसा की। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बाबा सिद्दीकी ने कहा कि अजित पवार जैसे नेता हर समुदाय के साथ खड़े हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं या नहीं। बाबा सिद्दीकी ने मुस्लिम वोट बैंक के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, ''चाहे वह मुस्लिम समुदाय हो या कोई अन्य समुदाय, अजीत पवार जैसे लोग हमेशा सभी को साथ लेकर चले हैं।''

अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि वह 10 फरवरी को घोषणा करेंगे। उन्होंने घोषणा की, "मैं 10 फरवरी को निर्णय लूंगा। आप देखेंगे कि मैं कहां जा रहा हूं।" यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी, बाबा सिद्दीकी ने कहा, "जब आपको कोई बात समझ में नहीं आती है और बार-बार कहने के बावजूद उसमें सुधार नहीं होता है, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि अब आपकी जरूरत नहीं है और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए, मैं आगे बढ़ गया।"

#WATCH | On his resignation from Congress, former Maharashtra minister Baba Siddique says, "...I have said that I extend you an invitation for 10th February...I had to take a decision and I have taken a decision...Why would someone force me? I am an adult...When you don't… https://t.co/DGeJCLFICVpic.twitter.com/OYcWiPIm2s