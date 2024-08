VIDEO: गुस्साए तेलंगाना के किसानों ने सीएम रेवंत रेड्डी का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार, देखें

Highlights किसानों ने कांग्रेस सरकार पर फसल ऋण माफी के वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला रखकर अंतिम संस्कार किया सीएम मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए, प्रदर्शनकारियों ने पुतले पर चप्पलों से प्रहार किया

हैदराबाद: तेलंगाना में कई किसानों ने शनिवार को कांग्रेस सरकार पर फसल ऋण माफी के वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के लिए प्रतीक के रूप में अंतिम संस्कार जुलूस भी निकाला। किसानों ने प्रतीकात्मक रूप से थलामदुगु मंडल के एक गांव की सड़कों पर मुख्यमंत्री का पुतला रखकर अंतिम संस्कार किया।

"सीएम मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए, उत्तेजित प्रदर्शनकारियों ने पुतले पर चप्पलों से प्रहार किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। किसानों के एक बड़े समूह ने दावा किया कि सरकार की निष्क्रियता के कारण वे वित्तीय कर्ज के बोझ तले दब गए हैं और मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर एक रैली निकाली।

