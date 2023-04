वीडियोः आमिर खान ने पीएम मोदी के 'मन की बात' को 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया, कहा- इसका लोगों पर गहरा असर पड़ा

Highlights प्रधानमंत्री के इस रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का बुधवार आयोजन किया गया है। इस मौके पर आमिर खान ने पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' की सराहना की।

नयी दिल्लीः अभिनेता आमिर खान ने बुधवार को कहा कि 'मन की बात' कार्यक्रम संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आम नागरिकों से जुड़ते हैं। अभिनेता ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर यह बात कही।

प्रधानमंत्री के इस रेडियो कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 30 अप्रैल को किया जाएगा। इसे चिह्नित करने के लिए 'मन की बात @ 100 कॉन्क्लेव' का बुधवार आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव शुरू होने से पहले आमिर ने विज्ञान भवन में मौजूद मीडिया से बात करते हुए कहा कि "मन की बात का भारत के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हासिल की गई ऐतिहासिक उपलब्धि है।"

#WATCH | 'Mann Ki Baat' has had a huge impact on the people of India, says Aamir Khan at "Mann Ki Baat@100" National Conclave in Delhi. pic.twitter.com/Jx7yUn7uOM