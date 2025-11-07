VIDEO: एमपी के एक प्रवासी मजदूर को सूरत में पीटा गया, चाकू की नोक पर पैर चाटने पर किया गया मजबूर

सूरत: गुजरात के सूरत से एक परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक प्रवासी मजदूर को एक आदमी पीट रहा है, बेइज्जत कर रहा है और चाकू से धमका रहा है। पीड़ित की पहचान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सुधीर कुमार पांडे के रूप में हुई है। आरोप है कि उसे पीटा गया और चाकू की नोक पर हमलावर के पैर चाटने के लिए मजबूर किया गया। वीडियो में कैद इस परेशान करने वाली घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।

कैमरे में कैद हुआ हमला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना अमरोली इलाके के एक खाने की दुकान पर हुई, जहाँ पांडे काम करता था। फुटेज में, पीड़ित को एक आदमी से माफी मांगते हुए देखा जा सकता है, जो उसे पीट रहा है और धमकी दे रहा है। पीड़ित उस आदमी को "भोला भाई" कहकर बुला रहा है। हमलावर, जिसके हाथ में चाकू है, पांडे को माफी मांगने और उसके पैर चाटने के लिए मजबूर करता हुआ दिख रहा है। वीडियो में पांडे को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "भोला भाई, मैं अब कभी सूरत वापस नहीं आऊँगा।"

दूसरे वीडियो में हमलावर, जिसने लाल टी-शर्ट पहनी हुई है, हमला जारी रखता है और पांडे के बाल खींचता है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने दोनों क्लिप रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिए। इस घटना के बाद, पांडे डर के मारे सूरत से भाग गया।

Brahmin boy is forced to lick the feet of Krishna Yadav to satisy his caste ego. Krishna Yadav who lives in Prayagraj had beaten Sudhir Pandey and forced him to lick his feet. Accused had also recorded the video where he can be seen threatening the victim with a knife.



This… pic.twitter.com/XHh542Frfb — Shubham Sharma (@Shubham_fd) November 5, 2025

पीड़ित ने बयान दिया

नियो पॉलिटिको को दिए गए एक नए बयान में, पांडे ने आरोप लगाया कि दो लोग, कृष्णा यादव और भोला यादव, इस हमले के लिए ज़िम्मेदार थे। उन्होंने बताया कि वह पहले सूरत में कृष्णा के साथ काम करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी थी। पांडे ने कहा, “मैं पहले कृष्णा भाई के साथ सूरत में काम करता था, फिर मैंने वहां काम करना बंद कर दिया और दूसरी जगह चला गया। जब मैंने कृष्णा को यह बताने के लिए फ़ोन किया, तो उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मेरी पिटाई की। कृष्णा और भोला ने मुझे पीटा।”

पांडे ने आगे बताया कि उन्हें लोकल कॉन्टैक्ट मिंटू पांडे और बहेरी टीआई राजेश पांडे से कुछ मदद मिली, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल के अलावा और कोई मदद नहीं मिली। सूरत पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। अधिकारियों ने कहा है कि जांच वीडियो के कंटेंट और उपलब्ध गवाही के आधार पर आगे बढ़ेगी।

