Vice Presidential Election: शरद पवार ने सोरेन की गिरफ्तारी के लिए सीपी राधाकृष्णन को जिम्मेदार ठहराया, समर्थन करने से इनकार किया

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता शरद पवार ने शुक्रवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और पिछले साल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगने के लिए पवार से संपर्क किया। पवार ने विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन के उम्मीदवार, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

पवार ने कहा कि जब सोरेन को उनसे मिलने जाते समय गिरफ़्तार किया गया था, तब राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे। उन्होंने आगे कहा कि वे वोटों के मामले में अपनी ताकत जानते हैं, फिर भी उन्हें राधाकृष्णन जैसे व्यक्ति का समर्थन करना उचित नहीं लगता।

पवार ने कहा कि फडणवीस ने उनसे संपर्क कर राधाकृष्णन के लिए समर्थन माँगा, क्योंकि अब वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। पवार ने कहा, "मैंने उनसे सीधे कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि वे हमारी विचारधारा के अनुयायी नहीं हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गवर्नर हाउस से गिरफ़्तार किया गया था, तब वे झारखंड के राज्यपाल थे।"

पवार ने कहा कि सोरेन एक मामले का सामना कर रहे थे और उस पर चर्चा करने के लिए वह राज्यपाल राधाकृष्णन से मिलने गए थे। उन्होंने कहा, "उसी समय, किसी ने केंद्रीय एजेंसियों को बुला लिया... उनके अधिकारी वहाँ पहुँच गए और राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। यह एक अभूतपूर्व घटना थी।"

पवार ने कहा कि सोरेन ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें राज्यपाल भवन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। "इसके बजाय, वे उन्हें बाहर या मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। इसलिए, हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना उचित नहीं लगा।"

