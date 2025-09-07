उपराष्ट्रपति चुनाव 2025ः राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी?, किसे वोट करेंगे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हैदराबादः एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपनी पार्टी का समर्थन देने का शनिवार को ऐलान किया। ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि "तेलंगाना सीएमओ" ने उनसे बात की और नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "तेलंगाना सीएमओ ने आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति चुनाव में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें।
एआईएमआईएम न्यायमूर्ति रेड्डी को अपना समर्थन देगी जो हैदराबाद के हैं और सम्मानित न्यायविद हैं। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।