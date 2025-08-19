Vice Presidential Election 2025: एनडीए संसदीय दल की बैठक, सीपी राधाकृष्णन को बधाई, पीएम मोदी ने किया सम्मानित, देखिए वीडियो
August 19, 2025
Vice Presidential Election 2025: किरेन रीजीजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष समेत सभी दलों से सी पी राधाकृष्णन को सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति चुनने की अपील की।
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में एनडीए संसदीय दल की बैठक में सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेताओं से मुलाकात की थी।
यह मुलाकात सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद हुई है। भाजपा के भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी और किरेन रीजीजू तथा तेलुगू देशम पार्टी के के राममोहन नायडू सहित कई मंत्रियों ने राधाकृष्णन का यहां स्वागत किया। राजग ने प्रचार अभियान के सिलसिले में कई बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राधाकृष्णन 20 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान मोदी और उनके कई कैबिनेट सहयोगियों के अलावा भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं दो बार लोकसभा सदस्य रह चुके राधाकृष्णन ने मोदी से मुलाकात की।
इस मुलाकात के बाद मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सी. पी. राधाकृष्णन जी से मिला। राजग की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। जनसेवा के लंबे अनुभव और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता हमारे देश को समृद्ध बनाएगी। वह पहले की तरह ही समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ देश की सेवा करते रहें।’’
संख्या बल के लिहाज से राजग की मजबूती ने राधाकृष्णन की जीत निश्चित बना दी है। लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रबंधक उनके पक्ष में अधिकतम समर्थन जुटाने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं ताकि एक राजनीतिक संदेश दिया जा सके, जबकि ‘इंडिया’ गठबंधन के कुछ दलों ने संकेत दिया है कि वे अपना उम्मीदवार घोषित कर मुकाबला सुनिश्चित करेंगे।