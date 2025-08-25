Vice Presidential Election 2025: राधाकृष्णन और रेड्डी में टक्कर, 9 सितंबर को मतदान, जानें किसके पास बहुमत, संसद में 788 सांसद करेंगे वोटिंग

Highlights सीपी राधाकृष्णन के सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है। लोकसभा में कुल 542 सांसदों में से एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के 249 सांसद हैं। निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं)।

नई दिल्लीः लो जी तय हो गया। 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने वरिष्ठ भाजपा नेता और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

Vice Presidential Election 2025 CP Radhakrishnan vs Sudershan Reddy: लोकसभा और राज्यसभा में संख्याबल

आंकड़ों के अनुसार सीपी राधाकृष्णन के सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा है। लोकसभा में कुल 542 सांसदों में से एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के 249 सांसद हैं। राज्यसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लगभग 130 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। इस चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीटें रिक्त हैं)।

राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 782) शामिल हैं। राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया।

Vice Presidential Election 2025 CP Radhakrishnan vs Sudershan Reddy: उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, राधाकृष्णन और रेड्डी के बीच मुकाबला तय

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों उम्मीदवारों में से किसी के भी नाम वापस न लेने के कारण सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और विपक्ष के प्रत्याशी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच नौ सितंबर को होने वाले चुनाव में सीधा मुकाबला होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव को ‘‘दक्षिण बनाम दक्षिण’’ की लड़ाई बताया जा रहा है।

क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, जबकि रेड्डी तेलंगाना से। चुनाव में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख (25 अगस्त) के बाद सुदर्शन रेड्डी और सी पी राधाकृष्णन अब मैदान में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पी सी मोदी ने एक बयान में कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए मतदान मंगलवार, नौ सितंबर, 2025 को कमरा संख्या एफ-101, वसुधा, संसद भवन, नयी दिल्ली में होगा। आगामी नौ सितंबर को मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे समाप्त होगा।

राज्यसभा सचिवालय के बयान में कहा गया है, ‘‘भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार हैं।’’

इसमें यह भी कहा गया है, ‘‘संसद भवन में मतदान की व्यवस्था 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी द्वारा की जा रही है।’’ मतदान के संपन्न होने के बाद उसी दिन शाम छह बजे मतगणना आरंभ होगी और रात तक नतीजे घोषित होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो चुकी है।

फडणवीस और मंत्रिमंडल सहयोगियों ने उपराष्ट्रपति पद के राजग उम्मीदवार राधाकृष्णन से मुलाकात की

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने सोमवार को मुंबई में राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन से मुलाकात की, जो अब उपराष्ट्रपति पद के लिए भाजपा नीत राजग के उम्मीदवार हैं। नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले यह बैठक राजभवन में हुई।

सूत्रों ने बताया कि अनौपचारिक बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, गणेश नाइक (भाजपा), प्रताप सरनाईक, दादा भुसे (शिवसेना) और अदिति तटकरे (राकांपा) मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद राधाकृष्णन ने मंत्रियों के साथ दोपहर का भोजन किया।

