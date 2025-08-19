Vice Presidential Election 2025: सीपी राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष ने SC के पूर्व न्यायाधीश को बनाया प्रत्याशी

By सतीश कुमार सिंह | Updated: August 19, 2025 13:32 IST2025-08-19T13:08:21+5:302025-08-19T13:32:02+5:30

Vice Presidential Election 2025: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवार होंगे।

Vice Presidential Election 2025 CP Radhakrishnan vs Sudarshan Reddy opposition makes former SC judge its candidate | Vice Presidential Election 2025: सीपी राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष ने SC के पूर्व न्यायाधीश को बनाया प्रत्याशी

Vice Presidential Election 2025: सीपी राधाकृष्णन बनाम सुदर्शन रेड्डी, विपक्ष ने SC के पूर्व न्यायाधीश को बनाया प्रत्याशी

Highlightsउपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर चर्चा की थी।राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन बुधवार को दाखिल कर सकते हैं।भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन का राजग सांसदों से परिचय कराया।

नई दिल्लीः सीपी राधाकृष्णन के सामने INDIA ब्लॉक ने  सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। सुदर्शन रेड्डी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ‘इंडिया’ गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दल मंगलवार को एक और दौर की बैठकों के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार की घोषणा की। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए ‘‘दक्षिण बनाम दक्षिण’’ का मुकाबला होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के आवास पर सोमवार शाम कई विपक्षी नेताओं ने मुलाकात की और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नामों पर चर्चा की थी।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों की प्रशंसा की और विपक्ष सहित सभी दलों से सर्वसम्मति से उन्हें चुनने की अपील की। राधाकृष्णन को यहां सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई सहयोगी दलों सहित शीर्ष नेताओं ने सम्मानित किया। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन बुधवार को दाखिल कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने संवाददाताओं को बताया कि मोदी ने अपने संबोधन में विभिन्न दलों, विशेषकर विपक्ष से राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका चुनाव सर्वसम्मति से हो। मोदी ने तमिलनाडु के अनुभवी भाजपा नेता एवं महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन का राजग सांसदों से परिचय कराया और उनके लंबे सार्वजनिक जीवन जिक्र किया।

जिसमें उन्होंने विभिन्न पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की संसद या अपने मंत्रिमंडल को विश्वास में लिए बिना पाकिस्तान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आलोचना की।

सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश के हित की परवाह किए बिना अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसा किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 80 प्रतिशत से अधिक जल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार ने इस संधि को स्थगित कर दिया है।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार उस दौर के पापों को धो रही है। मोदी ने कहा कि बाद में नेहरू ने अपने एक सहयोगी से कहा कि उन्हें विश्वास था कि यह समझौता पाकिस्तान के साथ अन्य मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

मोदी ने ‘एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स’ द्वारा भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के हालिया निर्णय का भी उल्लेख किया और कहा कि यह देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दर्शाता है तथा इससे अधिक निवेश आकर्षित होगा। रीजीजू ने कहा कि राधाकृष्णन (67) ने किसी भी विवाद से दूर रहकर एक साधारण जीवन जिया है।

उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव पूरे देश के लिए खुशी की बात होगी। भाजपा नीत राजग को लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, ऐसे में राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है। इस बीच, विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) ने अपना उम्मीदवार उतारा।

Web Title: Vice Presidential Election 2025 CP Radhakrishnan vs Sudarshan Reddy opposition makes former SC judge its candidate

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :vice president of indiaCP RadhakrishnanSudershan ReddyBJPCongressभारत के उपराष्ट्रपतिसीपी राधाकृष्णनसुदर्शन रेड्डीकांग्रेस