Vice President Elections 2025: सीपी राधाकृष्णन पर पीएम मोदी को भरोसा, उपराष्ट्रपति पद के लिए बताया उत्कृष्ट

Vice President Elections 2025: दोनो सदनों के सांसदों द्वारा आज वोटिंग के जरिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने लोगों में अपार उत्साह पैदा किया है और लोगों का मानना ​​है कि वह एक बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में एनडीए की बैठक में भाग लिया, जिसमें एनडीए परिवार के सभी सांसदों ने भाग लिया। थिरु सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह अपार उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना ​​है कि वह एक बेहतरीन उपराष्ट्रपति साबित होंगे और अपने ज्ञान और अंतर्दृष्टि से इस पद को समृद्ध करेंगे।"

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को विश्वास व्यक्त किया कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ गठबंधन के बहुमत से ज़्यादा वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कई सांसद मंगलवार को होने वाले चुनाव में उन्हें वोट देने के बारे में सोच रहे हैं।

रिजूजू ने कहा कि सीपी राधाकृष्णनजी को एनडीए के वोटों से ज़्यादा सांसदों का समर्थन मिलेगा। कई सांसद राधाकृष्णनजी को वोट देने के बारे में सोच रहे हैं, और यह राष्ट्रहित में है कि राष्ट्रवादी विचारधारा वाला एक बहुत अच्छा व्यक्ति हमारे देश का उपराष्ट्रपति बने।

क सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक भी वोट का बर्बाद होना बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा, "पिछली बार हमने कुछ ही अवैध वोट देखे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपील की है कि एक भी वोट अवैध न हो या कोई भी वोट बर्बाद न हो। सभी सांसद अपने मताधिकार का बहुत ध्यान रखते हैं।"

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बैठक में एनडीए सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, "यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद एक साथ मिले, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका मार्गदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संसद में पारित हुए महत्वपूर्ण विधेयकों पर प्रसन्नता व्यक्त की और यह भी कहा कि लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में सही मायने में जानकारी होनी चाहिए... आत्मनिर्भर भारत के लिए, एनडीए नेताओं से नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "कल चुनाव हैं, ऐसे माहौल में यह एक अच्छा अवसर था। एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हुई और प्रधानमंत्री ने आज हमें जो सुझाव और मार्गदर्शन दिया, उसे सभी सांसदों ने बहुत ध्यान से सुना और उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद, वे इस संदेश को अपने-अपने क्षेत्रों में ले जाएँगे।"

Participated in the NDA meeting in Delhi, attended by MPs across the NDA family. The candidature of Thiru CP Radhakrishnan has generated immense enthusiasm all across. People believe that he will be an excellent Vice President, who will enrich the office with his wisdom and… pic.twitter.com/VFrGdWXqxq — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2025

बता दें कि राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, के अनुसार, मतदान संसद भवन, वसुधा के कमरा संख्या एफ-101 में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

विपक्ष ने इस मुकाबले को "वैचारिक लड़ाई" बताया है, हालाँकि आँकड़े एनडीए के पक्ष में हैं।

इस बीच, बीजू जनता दल (बीजेडी), भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) सहित कई क्षेत्रीय दलों ने मतदान से परहेज करने का फैसला किया है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि उनका रुख राज्य-स्तरीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करने और एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक, दोनों से दूरी बनाए रखने के प्रयास को दर्शाता है।

Web Title: Vice President Elections 2025 PM Narendra Modi trusts CP Radhakrishnan calls him excellent for the post of Vice President