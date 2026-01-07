वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन से अब सफर होगा और आसान, जानें क्या है रूट और टिकट प्राइस

Vande Bharat Sleeper Train: भारतीय रेलवे इस महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चूंकि वंदे भारत ट्रेनें पहले से ही कई रूटों पर चल रही हैं, इसलिए स्लीपर वंदे भारत सुविधा की घोषणा से ट्रेन यात्रियों में पहले ही उत्साह पैदा हो गया है।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब लॉन्च होगी?

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले घोषणा की थी कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 के पहले छमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी में हावड़ा-गुवाहाटी रूट पर सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। यहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के कोच, लागत और किराए के बारे में सभी विवरण दिए गए हैं।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की लागत रेल मंत्रालय के अनुसार, एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच की लागत 8 करोड़ रुपये से 8.5 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है। रेल मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि यह अधिकांश मेट्रो कोच से कम है, जिनकी कीमत आमतौर पर 10 करोड़ रुपये से 10.5 करोड़ रुपये प्रति कोच होती है।

रेल मंत्रालय ने पहले ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेनसेट का उत्पादन बढ़ा दिया है, जिसमें चेयर कार और स्लीपर वर्जन सहित लगभग 200 वंदे भारत ट्रेनें अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में हैं। 2026 से, योजनाओं में 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें पहचाने गए रूटों पर प्रत्येक दिशा में छह रेक आवंटित किए जाएंगे।

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन टिकट शुल्क

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोच का टिकट किराया 2,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच रहने की संभावना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच एक तरफा यात्रा के लिए वंदे भारत टिकट की कीमत 2,300 रुपये से शुरू होने की संभावना है। वंदे भारत स्लीपर AC 3-टियर का किराया 2,300 रुपये होने की संभावना है, जबकि AC 2-टियर का किराया लगभग 3,000 रुपये होगा। AC फर्स्ट क्लास का किराया 3,600 रुपये तय होने की संभावना है।

प्रत्येक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अलग-अलग क्लास के आवास के लिए 16 कोच होंगे। इसमें 11 थ्री-टियर कोच, चार टू-टियर कोच और एक फर्स्ट AC कोच होगा। कुल पैसेंजर कैपेसिटी 823 बर्थ की प्लान की गई है, जिसमें थ्री-टियर में 611, टू-टियर में 188 और फर्स्ट AC में 24 बर्थ होंगी।

नए स्लीपर डिज़ाइन में रात भर की यात्राओं के लिए आराम पर ज़ोर दिया गया है। बर्थ को एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया है और लंबी यात्राओं के लिए बेहतर कुशनिंग दी गई है। ऑटोमैटिक दरवाज़े वेस्टिब्यूल के ज़रिए कोच को जोड़ते हैं, जिससे आवाजाही आसान होती है, जबकि सस्पेंशन सिस्टम का मकसद ज़्यादा स्पीड पर ट्रेन के अंदर शोर और वाइब्रेशन को कम करना है।

