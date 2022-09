वीडियो: Vande Bharat ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड, केवल 52 सेकेंड में पकड़ी 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार

Bande Bharat Vs Bullet Train: देश की पहली सेमी हाई स्पीड और नई वंदे भारत ट्रेन ने बुलेट ट्रेनों को पीछे छोड़ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ट्रायल टेस्ट के दौरान वंदे भारत ने केवल 52 सेकंड में 0 से 100 km प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड पकड़ी थी और ऐसा कर उसने रिकार्ड बना दिया।

इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को अहमदाबाद-मुंबई रूट पर चलाया जाएगा।

इस पर बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन की तीसरी टेस्टिंग हुई है। ऐसे में वंदे भारत ट्रेन ने महज 52 सेकेंड में ही 0 से 100 km प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली जबकि इसी स्पीड को बुलेट ट्रेन को पकड़ने में 56 सेकेंड लगते है। आपको बता दें कि यह देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है।

The trial run of Vande Bharat Express was conducted between Ahmedabad & Mumbai today.



This indigenously prepared Self-propelled train is equipped with superior amenities for enhanced passenger travel experience & advanced state-of-the-art safety features. @RailMinIndiapic.twitter.com/hdG9B8uNuI