Uttarkashi Tunnel Collapse: NDRF डीजी अतुल करवाल ने कहा, "आज ही बचाव कार्य होगा पूरा"

Uttarkashi Tunnel Accident: 41 नडीआरएफ के डीजी अतुल कारवाल ने कहा 41 श्रमिकों के लिए चल रहा बचाव कार्य आज पूरा हो जाएगा। इस कार्य में कई एजेंसी लगातार काम कर रही है और खुद अंतरराष्ट्रीय रेस्कयू एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। यहीं नहीं राहत कार्य की प्रगति को देखने के लिए कुछ देर पहले वैज्ञानिक आरडी द्विवेदी भी पहुंच गए हैं।

डीजी एनडीआरएफ के मुताबिक, ढही सिल्क्यारा सुरंग की ओर से ऑगर मशीन वहां पर फिर से ऑपरेट कर रही है। हमारे अनुमान के अनुसार, 2-3 पाइप 6 मीटर अंदर तक पहुंचा दिए गए हैं। हम आशा कर रहे हैं कि राहत कार्य शाम तक पूरा हो जाएगा और श्रमिकों को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इस काम बस कोई मुसीबत नहीं आने पाए।

अगले 1 घंटे में 3 मीटर तक पहुंच जाएगी ऑगर मशीन

खबरों की मानें तो टनल के 2 किलोमीटर तक बन चुके हिस्से में श्रमिक फंसे हुए हैं, जो कंक्रीट कार्य सहित पूरी हो गई है और यही श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। रेस्कयू टीम ने बताया कि ढही सुरंग की ओर से राहत कार्य को ऑपरेट किया जा रहा है। बताया गया कि ऑगर मशीन ढहे हिस्से में 3 मीटर तक एक घंटे के अंदर चली जाएगी, जिसमें पहले तक कई परेशानी का सामना करना पड़ा था।

Tunnel collapse: "Rescue op will be completed by the end of day:" says NDRF DG Atul Karwal Read @ANI Story | https://t.co/6p6C5BJdOj #UttarkashiRescue #SilkyaraTunnel #UttarkashiTunnelCollapse pic.twitter.com/vxoNevvHbm

डीजी अतुल करवाल ने कहा कि हमारी टीम तैयार है और मैं आशा कर रहा हूं कि हमारी क्षमता के अनुसार श्रमिकों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी डीएम के अनुसार यहां पर राहत बचाव कार्य पिछले 12 दिनों से जारी है और अब हम इसमें सफलता जल्द पाएंगे और हमारी मशीन बस कुछ दूरी पर ही हैं।

Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami reached Silkyara Tunnel (Uttarakashi) and offered prayers at a temple that has been built at the main entrance of the tunnel where rescue operations to bring out the trapped workers are underway.



(Pic… pic.twitter.com/voYuZV9D5u