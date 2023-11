Uttarkashi Tunnel Collapse: 24 घंटे कैसे गुजरे, मजदूरों ने वाकी-टॉकी से की बात, युद्धस्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

Highlights उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, सिलक्यारा टनल में फंसे सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं टनल में फंसे मजदूरों से वायरलेस वाकी-टॉकी से सम्पर्क किया गया मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है

Uttarkashi Tunnel Collapse: सिलक्यारा टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। प्रशासन की ओर से युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि

सिलक्यारा टनल में राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। टनल में मलवा हटाने का कार्य लगातार जारी है। वायरलेस वाकी-टॉकी से अंदर फंसे मजदूरों से सम्पर्क हुआ है। सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है।

मजदूरों के लिये कैम्प्रेसर के माध्यम से कुछ खाने के पैकेट अंदर भिजवाये गये हैं। टनल में पानी के पाइप के जरिये लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि दीपावली के मौके पर टनल धंसने से करीब 40 मजदूर अंदर फंस गए। फिलहाल, 24 घंटे बीत चुके हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ जिला प्रशासन की कई टीम मौके पर राहत बचाव कार्य में लगी है।



सीएम धामी टनल के पास राहत बचाव कार्य का निरीक्षण करेंगे

सिल्कयारा टनल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 11.15 बजे यहां आएंगे।सिल्कयारा के पास एक सुरंग से भूस्खलन की घटना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसकी जानकारी उत्तराखंड सीएमओ की ओर से दी गई है।

Uttarakhand Pushkar Singh Dhami has left for Silkyara from Dehradun to conduct an on-site inspection of the land subsidence in the Silkyara Tunnel located on the Uttarkashi-Yamnotri road and to review the ongoing relief and rescue work.



(file photo) pic.twitter.com/DTLQ7P3vD6 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 13, 2023

Dehradun | To take stock of the ongoing rescue and relief operations at Silkyara Tunnel, CM Pushkar Singh Dhami will conduct an on-site inspection of the landslide incident from a tunnel near Silkyara in Uttarkashi at 11.15 am today and will review the relief and rescue… — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 13, 2023

एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट करमवीर सिंह भंडारी ने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे सभी 40 लोग सुरक्षित हैं, हमने उन्हें पानी और खाना मुहैया कराया है। बचाव कार्य जारी है। मलबा गीला होने के कारण हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन हमारी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है और बचाव कार्य जारी है।

#WATCH | Uttarakhand | On Uttarkashi Tunnel accident, NDRF's Assistant Commandant, Karamveer Singh Bhandari says, "All the 40 people trapped inside the tunnel are safe, we have provided water and food to them. Rescue work is underway. We are facing a bit problem as the debris is… pic.twitter.com/VzFq6Ow380 — ANI (@ANI) November 13, 2023

उत्तरकाशी के सर्किल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने बताया कि सुरंग के अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं। सभी सुरक्षित हैं, हमने उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। वर्तमान स्थिति यह है कि कल हमने सुरंग के अंदर फंसे लोगों के साथ बातचीत की। हम सुरंग के अंदर लगभग 15 मीटर तक चले गए हैं, और लगभग 35 मीटर अभी भी तय करना बाकी है।

#WATCH | Uttarakhand | On Uttarkashi Tunnel accident, Prashant Kumar, Circle Officer of Uttarkashi says, "40 people are trapped inside the tunnel. All are safe, we have provided oxygen and water to them..."



"The present situation is, that yesterday we established communication… pic.twitter.com/KWBVtN0ks8 — ANI (@ANI) November 13, 2023

हर कोई सुरक्षित है, हमने उन्हें ऑक्सीजन और पानी उपलब्ध कराया है। हम सुरंग के अंदर जाने के लिए बग़ल में अपना रास्ता बना रहे हैं।

