उत्तराखंड को मिली पहली वंदे भारत, पीएम मोदी ने दिल्ली से देहरादून के लिए जाने वाली ट्रेन को आज दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: दिल्ली और देहरादून को जोड़ने वाली उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को गुरुवार (25 मई) को हरी झंडी दिखाई गई। एक्सप्रेस ट्रेन दोनों शहरों के बीच की दूरी सिर्फ चार घंटे पैंतालीस मिनट में तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली लॉन्च की गई यह ट्रेन 29 मई को अपनी व्यावसायिक यात्रा शुरू करेगी। उद्घाटन गुरुवार को देहरादून से आयोजित किया गया, जो सुबह 11 बजे रवाना हुई।

पीएम मोदी ने कहा, "भारत को बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है। दुनिया इसे देखने हमारे देश आना चाहती है और भारत के सार को समझने के लिए। ऐसे में उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बेहतरीन अवसर हैं। वंदे भारत ट्रेन भी इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने में उत्तराखंड की मदद करने जा रही है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस आज देहरादून से दिल्ली जा रही है। इस एक्सप्रेस से लोगों का यात्रा समय कम होगा।"

