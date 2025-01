Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू?, शादी और लिव-इन के लिए क्या करना होगा?, जानें अपडेट

Highlights उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूसीसी लागू हो गयी है और सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिल गए हैं। उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकालने का श्रेय केवल जनता को जाता है।

देहरादूनः उत्तराखंड में सोमवार को सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करने के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी गयी। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर यूसीसी को लागू किया। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has said that the Uniform Civil Code (UCC) will be implemented in the state from January 27, 2025, making Uttarakhand the first state in independent India where this law will come into effect. The CM said that all the necessary… pic.twitter.com/yCTx31cHX5