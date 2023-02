उत्तराखंड: भर्ती धांधली को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शकारियों ने शुरू किया पथराव

Highlights उत्तराखंड में युवाओं का सड़क पर उग्र प्रदर्शन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज लाठीचार्ज के बाद युवाओं का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी संख्या में भर्ती धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं का गुस्सा भड़क चुका है। गांधी पार्क पर धरना कर रहे प्रदर्शकारियों का आक्रोश सड़कों पर नजर आने लगा है। हजारों प्रदर्शकारियों को काबू में करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया।

लाठीचार्ज के बाद ये मामला और बढ़ गया है। प्रदर्शन स्थल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि लाठीचार्ज से नाराज युवाओं ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया है। एक ओर जहां पुलिस ने वहीं उनके सामने पथराव कर रहे प्रदर्शकारी है।

#WATCH | Uttarakhand: Unemployed youth, protesting on the main Rajpur road in Dehradun demanding a CBI inquiry into recruitment irregularities, pelted stones at the Police force and damaged their vehicles. Heavy Police force present on the spot along with police administration. pic.twitter.com/mHecam1qgG

बिगड़ते हालातों को देखकर खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले का संज्ञान लिया और युवाओं को आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के हित में है। सरकार ने पहले से तय कर लिया था कि परीक्षा में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाएगा। हम सबसे सख्त नकल विरोध कानून ला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है कि भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाएं पारदर्शी और नकलविहीन हों। राज्य के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

गौरतलब है कि गुरुवार को गांधी पार्क के सामने भर्तियों में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग करते हुए युवा सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते पूरी सड़क जाम हो गई। देहरादून में काफी दूर तक सड़क पर जाम लगने के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया तो प्रदर्शन और उग्र हो गया।

U'khand CM PS Dhami said that our govt is fully alert to protect interests of youth of the state. Our govt already decided that a strict law would be made to prevent cheating in recruitment exams. We're bringing the most stringent anti-copying law in the country: CMO



(File pic) pic.twitter.com/AiyyjpkkTS