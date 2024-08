Uttarakhand Heavy Rain: उत्तराखंड में बारिश बनी आफत, 14 लोगों की मौत; 2 हजार से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू

Uttarakhand Heavy Rain: देवभूमि उत्तराखंड में बारिश मौत का तांडव कर रही है। राज्य में भारी बारिश के कारण अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वहीं, कई लोग अब भी लापता है। रुद्रप्रयाग जिले में बुधवार रात भारी बारिश के कारण हाईवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव और राहत कार्य शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, गुरुवार तक हेलीकॉप्टर से 737 लोगों को बचाया जा चुका है और कम से कम 2,670 लोगों को राहत कर्मियों द्वारा सोनप्रयाग पहुंचाया गया है।

उत्तराखंड पुलिस ने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे लोगों का बचाव कार्य जारी है। पूरे दिन हेलीकॉप्टर से 737 यात्रियों को बचाया गया। 2,670 यात्रियों को सोनप्रयाग पहुंचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, जिला पुलिस और प्रशासन की टीमें निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं की मदद कर रही हैं।"

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami requested the Foreign Minister for the safe return of the people of Uttarakhand trapped in Myanmar and informed the Foreign Minister about the incident over the phone. pic.twitter.com/86eiT6FNZo — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2024

गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने Mi17V5 और चिनूक का उपयोग करके केदारनाथ से बचाव अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, निवासियों और आगंतुकों से सावधानी बरतने और आधिकारिक आदेशों का पालन करने का आग्रह किया। टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि केदारनाथ यात्रा दो दिनों के लिए रोक दी गई है और 12 एनडीआरएफ और 60 एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में मदद कर रही हैं।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami reached the disaster-affected areas of Rudraprayag. The Chief Minister reached the Kedarnath Yatra route and inquired about the well-being of the devotees and gave necessary instructions to the officials. Seeing the quick and effective… pic.twitter.com/8UJ1O0CXrf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2024

उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार का कहना है कि हमें मौसम विभाग से राज्य में 48 घंटे तक भारी बारिश होने का अलर्ट मिला था। इस अलर्ट के मद्देनजर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया था। कल रात से बारिश शुरू होने के बाद, हमें विभिन्न क्षेत्रों से भूस्खलन, चट्टान गिरने आदि की खबरें मिलनी शुरू हो गईं। राहत और बचाव के लिए कई जगहों पर टीमें भेजी गईं। मुख्यमंत्री ने टिहरी और रुद्रप्रयाग का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अब तक विभिन्न जिलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 गंभीर रूप से घायल हैं। सुबह तक केदारनाथ में करीब 1000 लोग फंसे हुए थे और केदारनाथ के ट्रेक रूट पर 800 लोग फंसे हुए थे।

#WATCH | Uttarakhand: Drone visuals from Ramnagar in Haldwani where the road washed away due to strong water flow from a drain near Chakluwa pic.twitter.com/LZyx8OZL6R — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2024

अधिकारी ने कहा कि मौसम की चेतावनी के कारण अगले दो दिनों के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया, 'हमने यमुनोत्री और केदारनाथ ट्रेक रूट पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है। राज्य सरकार ने केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली है। एनडीआरएफ, आईएनएस की 12 टीमें और एसडीआरएफ की 60 टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं।'

बुधवार रात राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण राजमार्ग, पैदल पुल, बिजली और पेयजल लाइनों और कृषि भूमि को काफी नुकसान पहुंचा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है।

Uttarakhand DGP Abhinav Kumar issues an appeal for pilgrims visiting Char Dham. pic.twitter.com/jHzksZxizl — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 1, 2024

गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी और रुद्रप्रयाग में बारिश से प्रभावित जिलों का जमीनी दौरा किया। त्रासदी की सूचना मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी रात में ही राज्य त्रासदी संचालन केंद्र पहुंचे और राज्य भर में मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

Web Title: Uttarakhand Heavy Rain Rain becomes a disaster in Uttarakhand 14 people died More than 2 thousand people were rescued