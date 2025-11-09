Uttarakhand Foundation Day: पीएम मोदी ने उत्तराखंड को दी सौगात, 8,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 9, 2025 13:51 IST2025-11-09T13:49:50+5:302025-11-09T13:51:06+5:30

Uttarakhand Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की रजत जयंती के उपलक्ष्य में 9 नवंबर को देहरादून का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जल, ऊर्जा और खेल सहित प्रमुख क्षेत्रों में 8140 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

Uttarakhand Foundation Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड में 8,260 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें अमृत योजना के तहत 23 क्षेत्रों के लिए देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत उपकेंद्र, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए यहां आए हैं।

Web Title: Uttarakhand Foundation Day PM modi inaugurates lays foundation stone for projects worth Rs 8260 crore

टॅग्स :UttarakhandNarendra Modimodi governmentUttarakhand newsउत्तराखण्डनरेंद्र मोदीमोदी सरकारउत्तराखंड समाचार