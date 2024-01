Ram Mandir Ayodhya: भक्तों के अथाह भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रद्द किया अयोध्या दौरा, बोले- 'बाद में करूंगा रामलला का दर्शन'

Highlights राम मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं 10 फरवरी के बाद अयोध्या जाएंगे सीएम धामी भक्तों की भारी भीड़ को देखते बदला गया प्लान

Ayodhya: अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अभी तक कई लाखों भक्तों ने भगवान राम के दर्शन किए हैं। लेकिन, अभी भी राम जी के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लग रही है। इधर, दूसरी तरफ भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना अयोध्या जाने का प्लान बदल लिया है।

#WATCH | Dehradun | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami says, "Since the devotees are coming to Ayodhya in large numbers right now. If we go there too right now, it will be difficult to make the arrangements. So, we have decided to reschedule our program (to visit Ayodhya) after… pic.twitter.com/dfpZtIpPZI