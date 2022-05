उत्तराखंड: पोती से छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री ने पानी की टंकी पर चढ़ आत्महत्या की, बहू पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

हल्दवानी के सर्कल ऑफिसर (सीओ) भूपिंदर सिंह धोनी ने बताया कि एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक लंबी बातचीत के बाद, उन्हें नीचे उतरने के लिए मना लिया था। लेकिन फिर उन्होंने अचानक बंदूक ले ली और खुद को सीने में गोली मार दी। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

