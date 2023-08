उत्तराखंडः गौरीकुंड में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही; तीन दूकानें बह गईं, एक दर्जन लोग लापता, तलाश जारी

Highlights उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में एक दर्जन लोग लापता हो गए हैं। भारी बारिश के कारण बचाव एवं राहत कार्य में दिक्कतें आ रही हैं।

रुद्रप्रयागः उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन जारी है। गुरुवार रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में एक दर्जन लोग लापता हो गए हैं। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार मध्य रात्रि गौरीकुंड से कुछ मीटर दूर डाट पुलिया में तेज बारिश के दौरान एक बरसाती नाले में आई बाढ़ और भूस्खलन में तीन दूकानें बह गईं, जिससे उसमे रह रहे लोग भी लापता हो गए।

raining heavily since last night. Around 13 Nepali labourers missing after a shop hit by a boulder was damaged at Gaurikund, en route Kedarnath. Amid rains, rescue teams are searching for survivors #Uttarakhand#Kedarnath#rainpic.twitter.com/tBpGy6AFgR