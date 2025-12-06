उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 6, 2025 17:41 IST2025-12-06T17:40:34+5:302025-12-06T17:41:15+5:30
Uttar Pradesh Public Service Commission: मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तहत परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने की व्यापक तैयारी की गई है।
लखनऊः उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती परीक्षा दिसंबर और जनवरी माह में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से 15 विषयों में कुल 7,466 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के तहत परीक्षा को पूरी तरह नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराने की व्यापक तैयारी की गई है।
इसमें कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन जनपदों में परीक्षा केंद्र हैं, वहां के जिलाधिकारी स्वयं व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। बयान में कहा गया, ‘‘परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन, कड़ी जांच, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी और एसटीएफ की निगरानी टीमों की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी।’’ इसमें कहा कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए रंग और कोड आधारित एसएमएस प्रणाली लागू की जाएगी।
ट्रेजरी से गोपनीय सामग्री की निकासी और परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंच सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित समय पर सुनिश्चित की जाएगी। बयान में कहा गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर साफ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, बैठने की समुचित व्यवस्था सहित अन्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।