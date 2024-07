Hathras Stampede Incident: बाबा के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, हाथरस कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री

Highlights हाथरस पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा, बाबा के खिलाफ भी दर्ज हो एफआईआर आयोग ने प्रशासन से की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है

Hathras Stampede Incident: हाथरस में बीते दिनों आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में विपक्ष योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ भरोसा दिला रहे हैं कि घटना के पीछे दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी।

अब हाथरस कांड में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री भी हो गई है। बुधवार को आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा हाथरस पहुंची। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने सुना है कि सारी अनियमितताएं 'सेवक' की वजह से हुई हैं। मैंने पुलिस से बात की और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली है। रेखा शर्मा ने आगे कहा कि वह गुरु जो भी हो, उसके खिलाफ़ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उसने फ़ोटो नहीं खींची ताकि वह सामने न आ सके और कोई सबूत न आ सके। वह लोगों से उनके फ़ोन जमा करवाता था। तो, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। पुलिस जांच करेगी और पता लगाएगी कि क्या यह पहले से ही सोची-समझी योजना थी।

