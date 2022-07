Uttar Pradesh: योगी सरकार के 100 दिन पूरे, सीएम बोले-आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी जीती, 844 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, जानें मुख्य बातें

Highlights 11 लाख लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी वितरित की गई है। बेरोजगारी की दर वर्ष 2017 के 17.5 फीसद से घटकर अब 2.9 प्रतिशत रह गई है। देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस-वे परियोजना यानी गंगा एक्सप्रेस-वे का काम शुरू हो गया है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और देश को आगे बढ़ा सकता है। पीएम गरीब कल्याण योजना ने 15 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दिया गया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 'जनता चौपाल' का आयोजन किया, विकास कार्यों का आकलन किया। 'सरकार जनता के द्वार' सफल रही, क्योंकि 18 मंत्रियों ने प्रत्येक आयुक्तालय में 72 घंटे तक शिविर लगाया। 1.66 करोड़ लाभार्थियों को होली और दिवाली पर मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath releases a booklet on the completion of 100 days of his government, in Lucknow. pic.twitter.com/X2rHaqw0dl — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022

यूपी में भाजपा के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की जनता जनार्दन ने PM मोदी के नेतृत्व में अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को बहुमत देकर अपना जो आशीर्वाद दिया था, जीत का वो सिलसिला निरंतर नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।

आजमगढ़ और रामपुर सहित 2 उपचुनाव सीटें, जो 2019 में सपा द्वारा जीती गई थीं, इस साल भाजपा ने जीत ली। यूपी में यह पहली बार था कि एक गठित सरकार पूरे 5 साल रही और बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आई। हमने जो वादा किया था वो किया।

UP is the biggest state in country & can lead the country ahead. 'Sarkar Janta ke dwar' was a success as 18 ministers held camps for 72 hours in each commissionerate, held 'Janta Chaupals', assessed development works, went to blocks, villages: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/adY6Tz7wyo — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हवाई यात्रा को और मजबूत किया गया है। 2017 में हमारे पास 2 हवाई अड्डे थे जबकि 2 निर्माणाधीन थे। अब हमारे पास 9 कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं जबकि 10 और पर काम चल रहा है।

उत्तर प्रदेश 2017 से पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने कई जन कल्याण योजनाओं को लागू किया।

PM Gareeb Kalyan Yojna gave ration to over 15 crore people, a decision we took in our first cabinet itself... 1.66 crore beneficiaries will get an LPG cylinder for free on Holi & Diwali, we decided in first 100 days of our 2nd term: UP CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/u9WFZi9MSm — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 4, 2022

लेकिन राज्य सरकार में उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी। लेकिन हमने विगत 5 वर्षों में प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए जो प्रयास किया, वो विश्वास के रूप में बदला है। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस शुरुआती कार्य अवधि का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि ये शुरुआती 100 दिन सेवा, सुरक्षा और सुशासन के प्रति समर्पित रहे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 'जो कहा सो किया' के इस परंपरागत अभियान को आगे बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जो दूसरा कार्यकाल दिया है उसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य ऐसे 10 सेक्टर चुनने का किया, जिन पर हम व्यवस्थित कार्ययोजना बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा सकते हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 100 दिनों में प्रदेश में 'ई-विधान' लागू किया गया। पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-पेंशन की सुविधा लागू की गई। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कठोरतम कार्रवाई की गई। इस अवधि में अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 844 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त या ध्वस्त किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 100 दिनों के कार्यकाल में 12537 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान किया है, इतना ही नहीं, छह लाख 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अब तक का सबसे बड़ा सर्व समावेशी बजट पेश किया। आदित्यनाथ ने दावा किया कि अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में उनकी सरकार ने प्रदेश में 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं।

(इनपुट एजेंसी)

